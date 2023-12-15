Отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы отпустили из СИЗО

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Отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии Брянска, Дмитрия Афанаскина, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Такое решение 15 декабря вынес суд.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий», — передает слова судьи корреспондент «Известий» из зала суда.

Суд запретил Афанаскину общаться с участниками делопроизводства по уголовному делу, исключение составляют только близкие родственники, имена которых указаны в решении суда, следователи, сотрудники правоохранительных органов, защитники.

Афанаскину нельзя отправлять и получать письма, пользоваться средствами связи и интернетом по обстоятельствам, которые касаются уголовного дела.

Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч.2 ст.105 УК РФ).