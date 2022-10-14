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Отсрочку от частичной мобилизации получат отцы трех детей

14 октября 2022 09:11
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отсрочку от частичной мобилизации получат отцы трех детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале написала, что отсрочка от мобилизации полагается отцам, на иждивении которых находятся трое и больше детей в возрасте до 16 лет. Об этом информирует ТАСС.

В указании Генштаба Военных сил РФ сказано, что также отсрочка будет дана отцам трех и более детей до 18 лет, если один из них с инвалидностью или является ребенком с паллиативным статусом.

Львова-Белова уточнила, что данная мера стала ответом на тысячи обращений о расширении перечня категорий граждан, на которых бы распространялась отсрочка от частичной мобилизации. Уполномоченный по правам ребенка добавила, что работа по расширению списка продолжается.

Также сообщалось, что глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что медицинские комиссии должны проверять здоровье мобилизованных граждан.

Ранее генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал сообщения о второй волне мобилизации в России «бредом» и пояснил, что сейчас в стране «добирают» оставшееся до 300 тысяч количество призывников, пишет Газета.

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