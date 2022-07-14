Открытым в Антарктиде озерам дадут русские названия

118

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров в ходе брифинга сообщил, что ученые намерены дать русские названия 18 обнаруженным в Антарктиде озерам, пишут "Известия".

Озера в июне обнаружила 67-я Российская антарктическая экспедиция возле полярной станции «Русская», пишет «РИА Новости». По предварительным результатам, часть озер являются пресными, часть — солеными. Макаров также уточнил, что сроки, когда ученые отправятся продолжить изучение открытых водоемов, пока неизвестны. Более подробные выводы ученые сделают осенью из взятых в озерах проб, уточняет сайт kp.ru.

«Мы хотим успеть сделать это первыми, чтобы дать озерам русские названия. Если мы их не заявим, как принято, процедурно, то любая другая зарубежная организация, страна смогут это сделать», — приводит его слова телеканал «Звезда».