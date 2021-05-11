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Открыт прием заявок на пятый Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»

11 мая 2021 10:29
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Открыт прием заявок на пятый Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»

АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» при информационной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации объявляет о старте пятого конкурса «Гимн России понятными словами» и приглашает детей и родителей принять участие во всероссийском патриотическом проекте.

Участвовать в конкурсе могут школьники и дошколята, которым исполнилось 6 лет. Суть конкурса заключается в понимании текста гимна России. Участник может традиционно выбрать наиболее подходящую ему номинацию: рисунок-презентация («страничка-объясняшка»), видеоролик («видеообъясняшка»), мультфильм («мульт-объясняшка»).

Приём заявок будет осуществляться до 15 ноября 2021 года через онлайн заявку.

Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» - творческий проект, направленный на патриотическое воспитание юных граждан нашей страны. В процессе подготовки работ участники знакомятся с содержанием гимна, выясняют значение непонятных для них слов и создают работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны, что приводит к естественному росту патриотизма, любви к Родине и гордости за страну.

За время существования конкурса более 5000 ребят из 69 регионов страны стали участниками проекта. Награждение победителей традиционно проходит в Общественной палате РФ, где для ребят организуется экскурсия, выставка и концертная программа. Работы участников публикуются на интернет-площадках конкурса, а также демонстрируются в выставочных залах крупных федеральных и региональных площадок страны.

Теги: Всероссийский конкурс Гимн России

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