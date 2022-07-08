Отдыхать в День семьи, любви и верности хотели бы 56% россиян

139

Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности. Депутаты Госдумы обсуждают законопроект об установлении 8 июля официального нерабочего дня. Эту инициативу поддерживает 56% россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



56% россиян поддерживают инициативу об установлении выходного дня 8 июля. 27% высказались против: «Слишком много праздников!»



Сторонников отдыха в День семьи, любви и верности больше среди женщин: 60% против 52% среди мужчин. Россияне, состоящие в браке, поддерживают инициативу депутатов Госдумы чаще холостых и незамужних (60 и 55% соответственно).