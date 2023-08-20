Орбита "Луны-25" не позволит сделать снимки посадочных модулей "Аполлонов"

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Орбита, на которой находится российская автоматическая станция "Луна-25", не позволяет сфотографировать посадочные модули космических кораблей США "Аполлон", которые свидетельствуют о высадке астронавтов на спутник Земли. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, такой задачи у аппарата не было, но в принципе это возможно. Эйсмонт отметил, что можно было бы подобрать орбиту, чтобы сфотографировать американские посадочные модули. "Но, естественно, она была выбрана… чтобы сесть куда нужно, это была главная задача", - рассказал собеседник агентства.

Эксперт добавил, что с орбиты, на которой сейчас находится станция, сфотографировать посадочные модули "Аполлонов" не получится, но в целом это не сверхзадача.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что на борту российской автоматической станции "Луны-25" произошла нештатная ситуация. В итоге не удалось выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Сейчас специалисты группы управления станцией проводят анализ случившегося, пишет РГ.