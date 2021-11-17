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Определились все возможные соперники сборной России по футболу в стыковых матчах

17 ноября 2021 09:21
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Определились все возможные соперники сборной России по футболу в стыковых матчах

Определились все возможные соперники сборной России по футболу в стыковых матчах за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 в Катаре.

В раунде плей-офф россияне могут встретиться с командами Северной Македонии, Португалии, Швеции, Италии, Уэльса, Чехии, Шотландии, Польши, Австрии и Турции. Также в этом раунде сыграет сборная Украины, но она не встретится с командой России по решению УЕФА.

12 команд распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные. Российская сборная окажется сеяной в первом раунде плей-офф и проведет полуфинальный матч дома, также сеяными будут сборные Италии, Португалии, Шотландии, Швеции и Уэльса.

В полуфинале российские футболисты могут встретиться с командами Австрии, Чехии, Северной Македонии, Польши или Турции.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта 2022 года, финальные – 28-29 марта, передает Радио Маяк.

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