Операторы колл-центра рассказали, с какими обращениями к Путину звонят дети

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Дети также спешат задать свои вопросы на "Итоги года с Владимиром Путиным", чаще всего заказывают подарки к приближающемуся Новому году. В эксклюзивном интервью "России 1" операторы колл-центра поделились, какие вопросы самые распространенные.

Главные темы, интересующие граждан – здравоохранение, ремонт дорог, состояние жилья, работа управляющих компаний, социальные выплаты. Больше всего обращений пришло из Центрального, Северо-Западного и Южного федерального округов.

"Очень много звонков с просьбой помочь найти родных, с тематикой СВО. Очень много обращаются дети с какими-либо просьбами к президенту, как правило, к Новому году подарки заказывают", – поделилась специалист колл-центра по обслуживанию звонков Екатерина Черкасова.

40% от общего количества обращений принимают по телефону. Время разговора с оператором не ограничено. Однако за три дня работы колл-центра выявлена новая тенденция: все чаще жители России оставляют свои вопросы в соцсетях.

"В этом году наблюдается большая активность получения обращений через соцсети, например. Это мы уже заметили. Мы с коллегами, с руководителями исполкомов на местах, занимаемся верификацией. То есть обзваниваем заявителей, уточняем вопросы, которые нас интересуют для дальнейшего решения проблем", – рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.

"Итоги года с Владимиром Путиным" состоятся 19 декабря в 12:00. Трансляцию будет вести телеканал "Россия". Свой вопрос президенту можно задать по телефону 8-800-200-40-40, пишет Смотрим.