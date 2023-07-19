ООН назвали срок для выполнения меморандума с РФ по зерновой сделке

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У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с РФ по вывозу российского зерна и удобрений. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в среду, 19 июля.

«У ООН есть еще три месяца для возможности реализации (меморандума с РФ по вывозу российских зерна и удобрений. — Ред.), для достижения конкретных результатов», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ обратила внимание на попытки генсека организации Антониу Гутерриша оправдаться перед РФ. На это в ведомстве заявили, что российская сторона никогда не оценивала качество и эффективность действий секретариата организации, пишут "Известия".

«Мы никогда не говорили, что он сделал мало, или недостаточно, или очень много. Мы говорили о том, что результата нет. Но раз он это вынес в публичную сферу, тогда нам придется сказать, что не только результата нет, но что, конечно, мы видели абсолютное подыгрывание со стороны секретариата ООН той части сделки, которая была связана с продвижением украинского продовольствия», — добавила Захарова.