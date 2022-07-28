Онлайн-магазин IKEA приостановил работу для москвичей

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Онлайн-магазин IKEA временно приостановил работу для жителей Москвы: стало недоступно оформление заказов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов. Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны — добавляйте товары непосредственно в корзину», — говорится в заявлении.

При этом, чтобы попасть на сайт онлайн-магазина, по-прежнему необходимо «стоять» в электронной очереди из пользователей, пишет Мослента.