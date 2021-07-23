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Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей

23 июля 2021 13:39
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Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пожелал российским спортсменам перед Олимпийскими играми крепости духа, удачных выступления и ярких побед. Об этом сообщили «ФедералПресс».

«Мы верим в наших спортсменов и рассчитываем на высокий результат. В состав сборной вошли наши самые сильные спортсмены, которые уже неоднократно признавались лучшими на мировых соревнованиях. <…> У нашей команды есть все шансы по итогам этих Олимпийских игр попасть в тройку лидеров в общекомандном зачете», – сказал Чернышенко.+

По его словам, Россия ждет медалей в синхронном плавании, борьбе, фехтовании и художественной гимнастике. Всего на Олимпиаде будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

Ранее сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал название команды на Олимпиаде. По его словам, на этот счет по интернету уже «гуляют» мемы.

Теги: медали Олимпийские игры

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