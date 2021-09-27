Около трети россиян готовы переехать в новые города Сибири

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Работа и высокая зарплата — основные условия, ради которых россияне готовы переехать в новые города Сибири, о создании которых заявлял министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Такие данные получил банк «Открытие» в результате опроса 1015 россиян в возрасте 18–65 лет.

Переселиться в сибирские города 29% опрошенных готовы за гарантированную работу и зарплату в два-три раза выше имеющейся. Около 12% респондентов устраивают превышающие миллион рублей подъемные, а 11% рассчитывают на комфортные условия жизни и развитую инфраструктуру.

Без каких-либо условий осваивать новые города готовы 7% участников опроса по стране, а среди жителей Сибири их доля оценивается в 16%.

Категорически не желающих переезжать на новые территории — 51% из общей выборки. В Сибири так ответили 32% опрошенных, а в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 60%, приводит данные «РИА Новости».

Климат и холод потенциально остановили 44% россиян, сложности географического положения — 31%, а нежелание менять нынешнее место жительства — 28%.

Одобрили идею возведения новых городов 49% участников опроса, 27% посчитали затею напрасной тратой колоссальных сумм. Почти 23% россиян услышали об этой идее впервые, а безразличной она оказалась для 10% респондентов опроса.

В августе 2021-го в новосибирском Академгородке Сергей Шойгу встретился с научной общественностью и предложил построить в Сибири 3–5 крупных городов с населением от 300 тыс. человек до миллиона. Населенные пункты, по его мнению, должны быть специализированными и концентрироваться на энергомашиностроении, лесопереработке или нефтехимии.

В начале сентября министр предложил площадки для возведения новых городов, которые необходимо скоррелировать с ресурсами и транспортными сетями региона. 22 августа президент России Владимир Путин заявил, что необходимо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, уточнив, что поручение правительству уже дано, сообщают "Известия".

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