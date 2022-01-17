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Ограбление вдовы Градского было совершено по наводке

17 января 2022 11:26
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Ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко было совершено по наводке

Ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко было совершено по наводке. Скорее всего, к нему причастен кто-то из прислуги. К такому предварительному выводу пришли правоохранители, сообщает «МК».

До последнего времени знаменитый артист хранил всю наличность в своей квартире в Козицком переулке. Более того, он любил рассказывать об этом. Деньги лежали не в сейфе, а в буфете. После смерти музыканта вдова не впускала никого в его квартиру.

По предварительным данным, она самостоятельно перевезла наличность в загородный дом. Но об этом были осведомлены работники, обслуживающие дом.

Напомним, вчера трое преступников, инсценировав ДТП с машиной Коташенко, заставили ее отвезти их в особняк и похитили оттуда 100 млн рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, но полиция возбудила дело по статье УК «Разбой».

Теги: Уголовное дело

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