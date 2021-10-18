Огонь зимних Олимпийских Игр 2022 года в Пекине зажжен в Древней Олимпии

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Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине зажжен в Древней Олимпии. Об этом сообщает ТАСС. Торжественная церемония прошла в присутствии президента Греции, главы Международного олимпийского комитета и других официальных лиц. Зрителей не допустили в связи с ограничениями из-за пандемии.

По традиции огонь был зажжен в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала. "Верховная жрица", роль которой исполнила актриса Ксанти Георгиу, произнесла молитву Аполлону, чтобы он послал лучи и зажег огонь Олимпиады, и Зевсу, чтобы он увенчал победителей игр венками. После этого состоялось театрализованное представление на основе древних традиций с привнесением современных элементов.

Во вторник на стадионе Панатинаикос факел будет передан китайской делегации. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские – с 4 по 13 марта.