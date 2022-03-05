Официальная позиция Минцифры России по использованию нелицензионного софта

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса.

Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО. Предложения, которые Минцифры России предоставило в план поддержки отрасли ИТ, напрямую вытекают из Указа Президента РФ от 2 марта 2022 года № 83.