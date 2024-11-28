Очередь из 2,1 тысячи грузовиков образовалась на российско-грузинской границе

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Свыше 2,1 тыс. грузовых автомобилей стоят в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.

Так, по данным на утро четверга, в электронной очереди зарегистрированы 2143 грузовых автомобиля. На утро понедельника, 25 ноября, в очереди было зарегистрировано около 1,1 тыс. грузовиков.

Движение автомобилей через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией закрыто с 17:10 мск 26 ноября из-за непогоды на территории Грузии. Ограничения действуют до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой между Россией и Грузией, пишет Смотрим.