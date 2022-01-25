Общественники предлагают сделать выплаты за задержку рейсов автоматическими

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Общественники в РФ предлагают сделать выплаты за задержку рейсов автоматическими. Автор инициативы – глава Общероссийского объединения пассажиров и член Общественной палаты Илья Зотов. Он направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, пишут "Известия".

Предложение обусловлено многочисленными нарушениями прав пассажиров со стороны авиакомпаний и массовыми задержками авиарейсов, отметил Зотов. Сейчас выплата компенсаций при задержках рейсов по вине авиакомпаний носит заявительный характер, пассажирам нужно ждать 30 дней ответа на претензию в адрес авиаперевозчика.

Кроме того, размер компенсаций в России составляет 25 рублей за каждый час задержки рейса, поэтому за выплатами обращаются не более 10% пассажиров. Этим пользуются авиакомпании, не выплачивая средства.

В Минтрансе изданию сказали, что предложение требует дополнительных обоснований с учетом финансово-экономического состояния авиакомпаний в период пандемии