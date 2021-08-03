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Общая площадь лесных пожаров в России превысила миллион га

3 августа 2021 09:17
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Общая площадь лесных пожаров в России превысила миллион га

Общая площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки увеличилась на 237 тыс. га и превысила миллион га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Сильнее всего распространились возгорания в Якутии. Как сообщает региональный главк МЧС, восемь природных пожаров ликвидировано за сутки на территории Якутии на площади свыше 11 тыс. га. Сейчас в регионе действует 171 природный пожар, тушат 58, локализовано 11, зафиксированы 15 новых пожаров. В Иркутской области горит 97 тыс. га леса.

Кроме того, большие участки горят на Чукотке, в Карелии, Приморском , Красноярском и Хабаровском краях, а также в Костромской области. На тушении по всей стране задействованы почти 5 тыс. человек. 44 воздушных суда на мониторинге и еще 14 на тушении. Так, например, военная авиация за сутки сбросила свыше 250 тонн воды на лесной пожар в Оренбуржье, передает Радио Маяк.

Теги: лесные пожары

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