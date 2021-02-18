Обильный снегопад вызвал транспортный и энергетический коллапс в Сочи

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Отключение электричества и транспортные проблемы вызвал обильный снегопад в районе Сочи. Из-за налипания мокрого снега на провода произошли обрывы линий электропередачи, без света осталось по меньшей мере пять посёлков. Сильно осложнено движение транспорта. Общественные автобусы прекратили своё движение по некоторым маршрутам, передает Лайф.

"По состоянию на восемь утра в Лазаревском районе затруднён проезд в некоторые населённые горные пункты — Тихоновка, Верхнее Буу, Разбитый Котёл, Верхнее Лоо, Атарбеково, техника туда направлена. Системы жизнеобеспечения там работают в штатном режиме", — сообщил мэр города Алексей Копайгородский на своей странице в соцсети.

А в Хостинском районе Сочи снегопад спровоцировал оползень. Под давлением снега земляная масса спустилась на дорогу в районе улицы Ломоносовской. Никто в результате ЧП не пострадал. На дороге организовано реверсивное движение, но к восстановительным работам можно будет приступить только после прекращения стихии.

"Непогода продолжает испытывать наши субтропики на прочность и готовность к ударам снежной стихии. Городской оперативный штаб администрации Сочи контролирует все работы по устранению последствий залпового снегопада на всей территории муниципального образования. Все ресурсные организации работают слаженно", — добавил градоначальник.

Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в районе Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Как минимум до конца сегодняшнего дня ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Специалисты призвали местных жителей быть осторожными на улицах, избегать нахождения вблизи шатких конструкций и веток деревьев. При налипании снега на проводах, перебоях с электричеством, газом или водой обращаться в экстренные службы.

Фото: life.ru