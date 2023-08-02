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О дешевом импортном вине можно забыть

2 августа 2023 22:26
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О дешевом импортном вине можно забыть

В ответ на действия недружественных стран Россия повысила ввозные пошлины на некоторые товары из Америки и Евросоюза. Так, ставка на вина теперь составляет 20 процентов вместо прежних 12,5. За каждый литр экспортеру придется уплатить не меньше полутора долларов. Такое постановление Правительства вступает в силу 2 августа. Какие перемены это принесет российским покупателям, разбиралась «Парламентская газета».
В постановлении отмечено - таможенные пошлины повысят на вина, шампанское и вермуты. Оно будет действовать до конца 2023 года.

Этот барьер нужен, чтобы создать конкурентные преимущества для отечественных вин, уверен член Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов: «В прошлом году в европейских странах собрали высокий урожай, это создало благоприятные условия для демпинга и агрессивного продвижения их алкогольной продукции. Несмотря на сложные дипломатические отношения и санкции в отношении России, на наш рынок хлынул поток вин из недружественных стран. При этом продукция из России прекрасно может конкурировать по качеству с самыми лучшими зарубежными образцами. Считаю разумными действия нашего Правительства по защите отечественных виноделов».

Этот документ Правительство создало по просьбе виноградарей и виноделов России, рассказал «Парламентской газете» директор российского офиса Всемирной организации винного туризма Леонид Попович: «Дешевое вино из-за границы стало вытеснять с прилавков российский алкоголь. Продукцию, сделанную на наших предприятиях, стало труднее продавать. Повышение ставки ввозных пошлин, безусловно, приведет к росту цен на вина из-за границы. И покупатели предпочтут продукцию из российского винограда».

Эксперт добавил, что качество российских вин сегодня нисколько не отстает от европейского: «Забыты те времена, когда в России было плохое вино. Сейчас только хорошее и отличное».

Алтухов отметил, что отечественное виноделие в последние годы демонстрирует уверенный рост: «Нашим производителям вполне по силам заместить существенную долю рынка, которую сейчас занимает продукция из недружественных стран».

При этом он считает, что российские вина из-за увеличения пошлин дорожать не будут.


По данным Минэкономразвития, производство отечественных вин в 2022 году увеличилось с 43 до 50 миллионов декалитров. Растут площади российских виноградников. Ежегодный рост составляет 2 процента. По итогам прошлого площадь составила 82,2 тысячи гектаров. В этом году ожидают увеличение еще на 2 тысячи гектаров.

В ведомстве отмечают, что созданы все условия для наращивания поставок винной продукции из дружественных и нейтральных стран. Так, в прошлом году импорт тихих вин из Чили вырос на 9 процентов, из Армении — на 161 процент. Данные за первые четыре месяца этого года говорят о потенциале для увеличения поставок южноафриканских вин. Таким образом, отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос, считают в ведомстве.


Помимо вин, постановление коснулось и ввоза других товаров. Так, таможенные пошлины на фанеру выросли с 9 до 50 процентов, на строительные детали из полиуретана — с 6,5 до 35 процентов, на глицерин — с 5 до 35 процентов. Кроме того, документ запретил ввоз рыбных консервов и икры из США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Великобритании.

Отметим, что этот документ расширил предыдущее постановление от декабря 2022 года, которое ввело повышенные ставки на шампуни, зубные пасты, дезодоранты, чистящие средства, а также различные виды оружия.

 

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