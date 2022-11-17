Новый взгляд на эпоху Петра Великого: в Самаре прошел молодежный форум Российского общества «Знание»

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16 ноября в самарском мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» состоялся молодежный форум «Петровские времена» в рамках масштабного просветительского проекта Российского общества «Знание». Как прошло детство Петра I и его восхождение на престол, что изменили начатые им преобразования и какое отражение в искусстве получил образа императора, обсудили историки со школьниками старших классов и студентами Самары.

В 2022 году форумы Российского общества «Знание», посвященные 350-летию со дня рождения Петра I, проходят в парках «Россия — Моя история» по всей стране. Форум в Самаре содержал лекции, дискуссии, открытые диалоги историков и молодежной аудитории о временах, изменивших Россию и позволивших заявить о себе как о мощном и самостоятельном участнике мировой политики. Сквозь призму лекций преподавателей школьники и студенты смогли выявить исторические параллели между современностью и периодом правления Петра Великого.

Открыла форум лекция директора ГБОУ СОШ № 127 г. Санкт-Петербурга, победителя Всероссийского конкурса педагогических достижений в номинации «Педагогический дебют» 2013 года, в номинации «Учитель года России — 2015» Олега Катренко. Педагог рассказал о преобразованиях в культуре и быте, произошедших в эпоху Петра: стало развиваться каменное строительство, менялась городская архитектура, появился новый стиль — так называемое русское барокко, зародилась светская живопись, изменился этикет, распространилась европейская мода в одежде и прическах, введены ассамблеи. Участники форума обсудили новые праздники, новое летоисчисление и в целом изменившееся мировоззрение людей Петровской эпохи.

«Еще Василий Ключевский отмечал, что попытки анализа Петровской эпохи все равно в той или иной степени приводят исследователей к вопросу о значении деятельности Петра, об отношении преобразованной России к древней. И тогда необходимо ответить на три вопроса: о глубине петровских преобразований — судьба древней и новой России, об их цене — что получено и что потеряно, и о дальнейшей судьбе. Эти вопросы соответствуют трем главным точкам на исторической оси: прошлое — настоящее — будущее преобразований Петра Великого — антихриста, раскольника», — подчеркнул Олег Катренко.

Учитель истории и обществознания, победитель конкурсов «Лидер самарского образования — 2013», победитель конкурса «Учитель года Самарской области — 2013», победитель конкурса «Учитель года России-2013» Владимир Кильдюшкин раскрыл тему «Детство Петра I». Жизнь царевича до кончины его отца — царя Алексея Тишайшего, последующее опекунство над Петром со стороны его брата Фёдора, обучение Петра у дьякона Никиты Зотова, интерес царевича к наукам и военному делу описал лектор.

О воцарении Петра рассказал аспирант кафедры международных отношений, преподаватель истории и обществознания ЧОУ «Гимназия Дебют-УНИ» при Пятигорском государственном университете Иван Худяков. Из выступления историка молодые слушатели узнали новые факты о юношеских годах Петра, которые пришлись на период длительной и напряженной борьбы двух сильнейших кланов: семьи Милославских и семьи Нарышкиных, каждая из которых стремилась к престолу. Историк рассказал о Стрелецком бунте 1682 года, спровоцированном Милославскими, но изменившем и закалившем молодого царя, об интригах сводной сестры — царевны Софьи — и первых смелых и жестких решениях Петра.

С малоизвестными реформами Петра аудиторию познакомил кандидат политических наук, доцент кафедры международных политических процессов Санкт-Петербургского государственного университета, сооснователь образовательной программы школьных дебатов в России Сергей Наумов. Историк описал суть принципа «не за царя, а за Отечество» и объяснил, почему он с трудом приживался в России, несмотря на политическую волю Петра. По его словам, в допетровский период Российское государство было личным делом царя, его вотчиной, но Пётр Iпопытался совершить революцию в общественном сознании подданных, отделив интересы царя от понятия общего блага или пользы для Отечества. Таким образом Пётр стремился качественно улучшить управление государством и догнать передовые страны Европы.

Столь же интересным стало выступление, посвященное образу Петра Великого в живописи. С этой темой на культурном мероприятии выступил заслуженный учитель России, победитель конкурса «Учитель года России — 2006», победитель приоритетного национального проекта «Образование» среди лучших учителей России за 2006 и 2010 годы Сергей Букинич. Педагог исследовал с молодежной аудиторией работы современников Петра и живописцев XVIII–XX веков — портреты Петра I, исторические сюжеты, например, о строительстве Санкт-Петербурга, Северной войне, сюжеты из семейной жизни царя. Лекция позволила участникам по-новому взглянуть на образ и жизнь первого российского императора.

По окончании культурного форума ребята проверили свои знания о петровских временах в интеллектуальной викторине.

По мнению лекторов Общества «Знание», участие в форуме «Петровские времена» способствует формированию у молодого поколения понимания многих значимых для истории России процессов, помогает лучше разбираться в геополитических вопросах и понимать современные стратегические интересы Российского государства.

Форум «Петровские времена» в Самаре — продолжение масштабного проекта, получившего старт 27 апреля в Санкт-Петербурге. Аналогичные мероприятия уже состоялись в Екатеринбурге, Махачкале, Пятигорске, Челябинске, Твери, Волгограде, Перми, Ставрополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. В 2022 году форумы проходят в мультимедийных исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране — от Ставрополя до Новосибирска, Южно-Сахалинска и Владивостока.