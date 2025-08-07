Я нашел ошибку
Глава Самары Иван Носков проверил выполнение работ по итогу поручений, данных ранее в ходе объездов внутригородских районов. 
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста
В самарском магазине нашли запрещенные сыры и колбасы
в Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР
На Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
в МЭР назвали нежелательным курс доллара ниже 75 рублей
1000 волонтёров Самарской области помогут в организации Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
Новый циклон усилит температурные контрасты в Европейской России

7 августа 2025 09:20
На территории от отрогов Урала до побережья Балтики опять прогнозируются ливни. Об этом заявил на канале "Россия 24" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, плотная облачность существенно сократит приток солнечного тепла. И температура понизится, пишет Смотрим.

"[Температура] поднимется только до плюс 18-23 градусов", – сказал Тишковец.

И только в южные широты Европейской России ненастье не пропустит очаг высокого давления. Погода будет значительно теплее нормы.

"На юге сохранится аномальная жара: плюс 33-38", – отметил Тишковец.

Он пояснил, что виной всему новый штормовой циклон.

"Вторжение циклона резко усилит температурные контрасты в Европейской России", – сообщил синоптик.

Этот циклон принесет особенно обильные осадки в столичный регион. В Подмосковье новый виток непогоды приведет к выходу из берегов рек. За 12 часов в Москве выпадет чуть менее четверти августовской нормы дождя, предупреждает Тишковец.

Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
6 августа 2025  12:24
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
5 августа 2025  12:45
