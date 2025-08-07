Новый циклон усилит температурные контрасты в Европейской России

110

На территории от отрогов Урала до побережья Балтики опять прогнозируются ливни. Об этом заявил на канале "Россия 24" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, плотная облачность существенно сократит приток солнечного тепла. И температура понизится, пишет Смотрим.

"[Температура] поднимется только до плюс 18-23 градусов", – сказал Тишковец.

И только в южные широты Европейской России ненастье не пропустит очаг высокого давления. Погода будет значительно теплее нормы.

"На юге сохранится аномальная жара: плюс 33-38", – отметил Тишковец.

Он пояснил, что виной всему новый штормовой циклон.

"Вторжение циклона резко усилит температурные контрасты в Европейской России", – сообщил синоптик.

Этот циклон принесет особенно обильные осадки в столичный регион. В Подмосковье новый виток непогоды приведет к выходу из берегов рек. За 12 часов в Москве выпадет чуть менее четверти августовской нормы дождя, предупреждает Тишковец.