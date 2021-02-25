Новый сервис ФНС показывает все ваши покупки в интернете

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На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) появился сервис «Мои чеки онлайн». Он позволяет просматривать все чеки с онлайн-покупками пользователей.

Это данные доступны не только их владельцам, но и налоговой. Так сотрудники смогут сравнивать расходы и доходы:

"Есть вероятность, что могут попросить заплатить за потраченное «сверх меры» за последние годы, либо попробуют объявить «налоговую амнистию», но тем у кого явный перерасход по сравнению с доходами, к примеру, предложат зарегистрироваться как самозанятому и платить 7% с расходов", - — руководитель Фонда развития региональной политики Илья Гращенков .

Для просмотра чеков нужно открыть сайт ФНС, ввести номер телефона, к которому привязана банковская карта, и почту. Вам предоставится информация с июня 2018 года по сегодняшний день, сообщают Известия.