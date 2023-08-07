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Новые учебники истории появятся с 1 сентября 2024 года

7 августа 2023 21:38
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новые учебники истории появятся с 1 сентября 2024 года

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил ТАСС на пресс-конференции, посвященной презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, что учебники по истории для школьников 5-9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 года.

Он пояснил, что в декабре прошлого года межведомственная комиссия по историческому просвещению приняла решение о разработке, а также утвердила дорожные карты по созданию единого учебника.

«По нашей дорожной карте, к 1 сентября следующего года новые учебники должны быть готовы для всех остальных классов — с 5 по 9», — сказал Мединский.

Также он заявил, что для новых учебников по истории переписали разделы с 1970-х по нулевые годы.

Ранее руководитель Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что учебник по истории для основной школы будет готов в 2024 году, пишет Газета.

До этого Кравцов анонсировал внесение в раздел учебников по истории информации о специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

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