Новые правила выплаты пособий по безработице вступили в силу

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С 8 апреля начинает действовать новый акт правительства РФ о правилах выплат пособий по безработице. Об этом говорится в постановлении Правительства России от 27 марта 2021 года.

«Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей», — говорится в постановлении.

Отмечается, что обновление правил направлено на урегулирование вопросов по части начислений пособий, когда период выплат смещается или же прерывается.

В подобных случаях пособия в максимальном размере начисляются в течение трех месяцев в общем, вне зависимости от переносов и перерывов выплат

Прежде всего поправки затронут жизнь граждан, которые потеряли работу по причине сокращения штата или ликвидации предприятия.

Обновленные правила также нацелены на защиту прав беременных женщин, оставшихся без работы: компенсация по безработице будет сдвинута на более позднее время в том случае, если первый квартал получения пособия в максимальном размере пересечется с периодом выплат до беременности, пишут "Известия".