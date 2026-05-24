новые меры поддержки многодетных семей коснутся 231 тыс. детей

Более 231 тыс. детей затронут новые меры поддержки многодетных семей, позволяющие сохранить пособие при превышении прожиточного минимума до 10%. Об этом 23 мая заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мера коснется более 231 тыс. детей, родители которых получат выплаты по новому правилу», — приводятся его слова на сайте Госдумы.

Теперь многодетные родители смогут сохранить ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%, пояснила «Газета.Ru». Действие закона распространится на всех получателей социальной выплаты с начала 2026 года в беззаявительном порядке.