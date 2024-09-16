Новоизбранный глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

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Новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса умер, не успев вступить в должность после выборов, сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев.

"Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса. Алексея Владимировича 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали главой поселения, но вступить в должность главы Алексей не смог", — написал Боровлев в своем Telegram-канале.

Глава района выразил соболезнования родным и близким Кыссы. Причиной смерти его коллеги называют инфаркт.

Как ранее сообщала Амурская территориальная избирательная комиссия (ТИК), 44-летний Кысса (самовыдвиженец) победил на выборах, набрав 33,1% (890 голосов). Ранее он был председателем Совета депутатов Эльбанского городского поселения. В связи со смертью избранного главы Эльбана выборы здесь, как уточнили в ТИК, проведут заново. Дата пока не называется, пишет РИА Новости.