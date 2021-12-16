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Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными

16 декабря 2021 09:12
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Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными

Как выяснили «Известия», на заключение в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате». В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, где был разработан такой документ, объяснили необходимость его принятия высокой инфляцией, а также данными Росстата о сокращении покупательной способности этой категории граждан.

«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд. В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Также в ней отмечается, что в особом внимании и поддержке со стороны государства в это время года нуждаются пенсионеры, которые сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан.

Как пояснил «Известиям» автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект о 13-й пенсии был разработан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

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