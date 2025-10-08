новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за многие годы

84

Новогодние выходные в этом году будут длиться 12 дней, они будут самыми долгими за многие годы. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней", - сказал он.

Глава Минтруда уточнил, что 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.