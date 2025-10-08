Я нашел ошибку
Главные новости:
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружной спартакиады в Ижевске
новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за многие годы
Аллея хорошего настроения в Самаре готовится к зиме
В Самарской области запущен второй поток программы «Наставничество»: в числе кураторов – выпускник «Школы героев»
В Самаре к теплу подключено 83% жилищного фонда
В Самаре художница Оксана Стогова проведет авторскую экскурсию по выставке в «ЗИМ Галерее»
Рост числа жертв мошенников связали с несоблюдением закона о маркировке звонков
РЖД начали продажу билетов в "детские купе" во всех поездах
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за многие годы

8 октября 2025 10:06
84
новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими за многие годы

Новогодние выходные в этом году будут длиться 12 дней, они будут самыми долгими за многие годы. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней", - сказал он.

Глава Минтруда уточнил, что 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

