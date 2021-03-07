Новое повышение пенсионного возраста назвали слухами

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"Сообщения о готовящемся новом повышении пенсионного возраста в России – неверные. Вопрос об этом не стоит", – прокомментировал появившуюся информацию об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, утверждение депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина ошибочно. Ранее парламентарий заявил, что в 2022 году будет выдвинуто предложение о повышении пенсионного возраста.

Напомним, что в России с 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.

К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Ранее женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет, передает Радио Маяк.

Как сообщалось ранее, после завершения реформы, последующее повышение пенсионного возраста исключается по крайней мере до 2036 года. Как планируется, повышение пенсионного возраста позволит перенаправить высвобождающиеся средства ПФР на увеличение пенсий.

Правительственное решение повысить пенсионный возраст стало беспрецедентным за почти 90 лет советской и постсоветской истории.