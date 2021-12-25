Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет

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Новейший российский самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха". Среднемагистральный самолет нового поколения поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода.

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, "это результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных Отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки". По его словам, Минпромторг выделил на создание отечественных материалов для композитного крыла 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Уже готовы комплекты для двух самолетов, идёт изготовление третьего, передает Радио Маяк.

В 2019 года стало известно, что поставки импортных материалов для крыла МС-21 прекращены. В итоге российские композиты для лайнера разработал «Росатом» при участии ученых МГУ и специалистов авиапрома.