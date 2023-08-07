Новая цифровая платформа ускорит взаимодействие с регионами по нацпроектам

113

Начал функционировать новый электронный сервис, который позволит региональным органам исполнительной власти дистанционно отправлять заявки на участие в федеральных программах и проектах национального проекта «Жилье и городская среда» таких, как «Стимул» и «Чистая вода», а также «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал», входящих в нацпроект «Экология». Благодаря созданной платформе будет решена задача по модернизации и упрощению процесса получения регионами субсидий по госпрограммам.

«Новая платформа в четыре раза ускорит подачу документов субъектами РФ на участие в ряде государственных программ в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». От её использования выигрывают не только коллеги из регионов, которые будут экономить и время, и средства, но и само министерство за счёт снижения трудоемкости выполнения задачи по анализу и своду предоставляемых документов и данных. Внедрение системы позволит и дальше оптимизировать процессы межведомственного взаимодействия, благодаря автоматизированному сбору информации, её дальнейшему структурированию и оценке», - прокомментировал Статс-секретарь – заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек.

Новый сервис создан Проектной дирекцией Минстроя России, которая сопровождает формирование программ с 2022 года, на основе автоматизированной информационной системы «Умный город», используемой ведомством с 2021 года для сбора отчетности проекта «Умный город», расчёта индекса «IQ городов» и проведения конкурса «Лучшая муниципальная практика». Платформу презентовала руководитель ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина на оперативном совещании в Минстрое России под председательством Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина 31 июля.

«Преимуществом нового сервиса является отсутствие необходимости подачи заявок в бумажном виде, поскольку верификация вводимых данных и подписание заявки производится непосредственно в системе с помощью электронной цифровой подписи. Ранее регионам требовалось собрать пакет документов и подписать заявку на трёх уровнях (муниципального образования, регионального министерства и высшего должностного лица субъекта). Кроме того, заявку теперь подавать намного удобнее: платформа имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, а благодаря интеграции с другими информационными системами многие данные заполняются автоматически, например, отдельные характеристики объекта подтягиваются из заключения Госэкспертизы», – подчеркнула руководитель ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина.

Кроме того, новый сервис станет единым хранилищем аналитических данных. Все загружаемые документы будут структурироваться в систему архивов и будут доступны сотрудникам Минстроя России и Проектной дирекции в личных кабинетах.

Платформа также позволит совершенствовать качество аналитики. Так, в модуле для подачи заявок по федеральным программам и проектам будут производиться арифметические проверки на соответствие соотношения вводимых пользователями данных, а также проверки на соответствие данных с Единым государственным реестром заключений в части сметной стоимости. Более того, в систему встроен специальный счетчик, который будет отражать актуальный остаток лимитов для каждого региона.