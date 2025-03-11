Ночная атака беспилотников стала самой крупной в 2025 году в стране

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Повреждены жилые дома и другие строения.

По данным ведомства, 91 БПЛА уничтожили над Московской областью, 126 - над Курской, 38 - над Брянской, 25 - над Белгородской, 22 - над Рязанской, 10 - над Калужской, по 8 - над Липецкой и Орловской, 6 - над Воронежской, а также 3 - над Нижегородской.

Атака стала самой крупной в 2025 году.

В результате атаки БПЛА в Подмосковье два человека погибли и 18 человек получили травмы. Еще один человек пострадал в Липецкой области, пишет ТАСС.