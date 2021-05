90

Netflix приобрела права на фильмы Брат и Брат 2 у кинокомпании СТВ. Сумма сделки не разглашается. В англоязычной версии картины будут называться Brother и Brother/2. On The Way Home.

В сервисе уже доступны превью обоих фильмов. Премьера состоится 1 июня, сообщает iphones.ru.