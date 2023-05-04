Немецкая Henkel продала свои активы в России

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Henkel 20 апреля заявила о заключении соглашения о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.

Henkel прекратила свою деятельность в России после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

"Выход из бизнеса в России завершен. Сделка завершена, цена продажи составляет 54 млрд руб. (600 млн евро)", – сообщает компания. Несмотря на сделку, Henkel понесет потери от продажи бизнеса в России.

В состав консорциума инвесторов, который теперь владеет российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. При этом Henkel включила в один из пунктов соглашения о продаже возможность обратного выкупа активов.

Henkel – один из крупнейших европейских химических концернов, производит бытовую химию, косметические и строительные товары.

В списке брендов компании значатся клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel, косметические средства Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, стройматериалы Ceresit, Metylan и другие, пишет Смотрим.