Некоторым регионам России в этом году грозит нашествие саранчи

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Масштабное распространение саранчи прогнозируется в этом году на территории пяти регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, в том числе в Крыму.

С предупреждением выступил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Активный рост личинок саранчовых вредителей в природных очагах начинается в конце мая – начале июня. Наибольшее их распространение прогнозируется в республиках Калмыкия, Чечня и Крым, а также Волгоградской и Ростовской областей.

В целях профилактики массового распространения саранчи и повреждения сельскохозяйственных культур ученые рекомендуют организовать обработку, передает Радио Маяк.