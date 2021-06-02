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Некоторым регионам России в этом году грозит нашествие саранчи

2 июня 2021 09:09
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Некоторым регионам России в этом году грозит нашествие саранчи

Масштабное распространение саранчи прогнозируется в этом году на территории пяти регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, в том числе в Крыму.

С предупреждением выступил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Активный рост личинок саранчовых вредителей в природных очагах начинается в конце мая – начале июня. Наибольшее их распространение прогнозируется в республиках Калмыкия, Чечня и Крым, а также Волгоградской и Ростовской областей.

В целях профилактики массового распространения саранчи и повреждения сельскохозяйственных культур ученые рекомендуют организовать обработку, передает Радио Маяк.

Теги: саранча Сельское хозяйство

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