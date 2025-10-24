Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 220 миллиардов вложили инвесторы в экономику Самарской области за первое полугодие
Более 220 миллиардов вложили инвесторы в экономику Самарской области за первое полугодие
В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции
В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции
VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России продолжается!
VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России продолжается!
С начала года почтовые автомобили Самарской области проехали почти 4,8 млн км
С начала года почтовые автомобили Самарской области проехали почти 4,8 млн км
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные

Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно

24 октября 2025 19:08
133
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно

Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно в связи с грядущими праздничными выходными. Об этом сообщили в Социальном фонде, уточнив, что речь идет о получателях, которым пенсии поступают на банковские карты.

Как пояснили в ведомстве, перечисление средств состоится уже 1 ноября. Раннюю выплату получат те, кто обычно получает деньги 3 и 4 ноября. Начиная с 5 числа, переводы через банки будут проводиться в обычном режиме, без изменений в стандартном графике.

Досрочные выплаты затронут все категории пенсий — страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по возрасту и инвалидности. Если вместе с пенсией гражданин получает иные пособия или надбавки, они также будут перечислены раньше, автоматически, без необходимости обращения в Соцфонд или банк.

При этом пенсионеры, которые получают средства через «Почту России», смогут получить пенсию в привычные даты. Почтальоны начнут доставку с 3 ноября, и с этого же дня можно будет получить деньги в кассах отделений. Раздача средств продлится до 25 ноября, однако в ряде сельских районов доставка может стартовать уже с 1 числа, пишет МК.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
136
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
215
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
396
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
650
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
505
Весь список