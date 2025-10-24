133

Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно в связи с грядущими праздничными выходными. Об этом сообщили в Социальном фонде, уточнив, что речь идет о получателях, которым пенсии поступают на банковские карты.

Как пояснили в ведомстве, перечисление средств состоится уже 1 ноября. Раннюю выплату получат те, кто обычно получает деньги 3 и 4 ноября. Начиная с 5 числа, переводы через банки будут проводиться в обычном режиме, без изменений в стандартном графике.

Досрочные выплаты затронут все категории пенсий — страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по возрасту и инвалидности. Если вместе с пенсией гражданин получает иные пособия или надбавки, они также будут перечислены раньше, автоматически, без необходимости обращения в Соцфонд или банк.

При этом пенсионеры, которые получают средства через «Почту России», смогут получить пенсию в привычные даты. Почтальоны начнут доставку с 3 ноября, и с этого же дня можно будет получить деньги в кассах отделений. Раздача средств продлится до 25 ноября, однако в ряде сельских районов доставка может стартовать уже с 1 числа, пишет МК.