Некоторые россияне смогут досточно стать пенсионерами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возможности досрочно выйти на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

«Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Постановление о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – сказано в сообщении на сайте.

Для их досрочного выхода на пенсию будет учитываться период обучения и получение дополнительного профессионального образования. Также, будет засчитываться время на прохождение курсов переквалификации.

Основным требованием является сохранения в этот период места работы и заработной платы за сотрудником. Работодатель также будет обязан в это время отчислять обязательные взносы: пенсионные или страховые, пишет ФедералПресс.

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