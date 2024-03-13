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Нефтеперерабатывающий завод в Рязани атаковали четыре беспилотника

13 марта 2024 11:38
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Нефтеперерабатывающий завод в Рязани атаковали четыре беспилотника

Четыре украинских беспилотника атаковали территорию нефтеперерабатывающего завода в Рязани, горят две установки для переработки нефти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

В среду утром в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили РИА Новости, что на нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что нефтезавод подвергся атаке БПЛА, есть пострадавшие.

"По уточненным данным, происходит горение двух установок для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров", - сказал собеседник агентства из экстренных служб.

Массированная атака БПЛА произошла в течение 50 минут, с 06.35 до 07.24. При атаке ранения получили два человека, они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет, заявлял РИА Новости ранее тот же представитель экстренных служб.

За сутки это вторая атака украинских дронов на крупный объект российской нефтяной инфраструктуры: во вторник ночью после налета беспилотников вспыхнул огонь на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. К обеду его удалось потушить, пострадавших нет.

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