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Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей

18 декабря 2021 12:15
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Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей

Россияне, имеющие вклады в банках на сумму более миллиона рублей, должны будут платить налог, если их процентный доход в 2022 году превысит 85 тысяч рублей. С 1 января 2021-го доходы граждан по вкладам облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%.

Накануне банк России по итогам последнего в этом году заседания совета директоров повысил ключевую ставку до 8,5%. Сейчас доход со вкладов без налога составляет 42,5 тысячи рублей. Впервые заплатить этот налог россияне должны будут в 2022 году (до 1 декабря), передает Радио Маяк.

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