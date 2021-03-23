Названы условия отказа в выплатах на детей от 3 до 7 лет

68

Родителям могут отказать в выплатах на детей от трех до семи лет при отсутствии официального дохода. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила адвокат юридической группы «Гречки и партнеры» Яна Любимова.

Она уточнила, что исключением в данном случае является уход за ребенком до трех лет или инвалидом, родители также могут иметь официальный статус безработного или находиться в социально сложной ситуации продолжительностью не более полугода.

Также выплаты осуществляться не будут, если доход родителей ниже прожиточного минимума, однако они владеют несколькими квартирами или домами, метраж которых превышает 24 кв. м на человека в квартире и 40 кв. м в доме.

«Если в семье есть больше одного автомобиля (мотоцикла), она не вправе претендовать на пособие. При этом многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами разрешено иметь более одного транспортного средства и получать выплаты от государства», — отметила адвокат в беседе с агентством «Прайм».

Управляющий партнер компании «Позиция права» Егор Един добавил, что именно лицо, которое ухаживает за ребенком, не находясь при этом в соответствующем отпуске, имеет право на получение пособия.

В настоящее время государство осуществляет выплату получателям, которые берут отпуск по уходу за ребенком, но работают неполный рабочий день или на дому. Но максимальная длительность неполного рабочего дня не определена законом.

Накануне в Минтруде объяснили порядок оформления новой выплаты на детей. Так, россиянам нужно подать заявление на выплату в новом размере на ребенка от трех до семи лет с 1 апреля по 31 декабря. При этом пересчет выплаты произойдет уже с 1 января этого года. Подать документы при этом можно как лично в МФЦ, так и удаленно через портал госуслуг.

В 2021 году на выплаты на детей от трех до семи лет будет выделено 321,5 млрд рублей, в 2022 году — 339,5 млрд рублей, в 2023 году — 341,7 млрд рублей. В ближайшие три года на выплаты выделят более 1 трлн рублей, пишут "Известия".

Фото pixabay.com