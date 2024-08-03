Названы специальности с самыми высокими зарплатами в России

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Самые высокие заработные платы в России получают руководители группы разработки, дата-сайентисты, DevOps-инженеры и сварщики. Это следует из данных сервиса Headhunter, собранных для «РИА Новости».

«Самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают дата-сайентистам — 240 тыс. рублей — в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране. На втором месте — руководитель группы разработки (236,6 тыс. рублей), на третьем — DevOps-инженер (234,1 тыс. рублей), на четвертом — сварщик (215,7 тыс. рублей)», — приводит агентство сообщение сервиса.

Вакансия коммерческого директора с предлагаемой зарплатой 200 тыс. рублей замыкает пятерку лидеров рейтинга.

При этом средняя величина зарплатных предложений в РФ на сегодняшний день составляет 70–75 тыс. рублей. Отмечается, что наиболее высокую зарплату работодатели зачастую предлагают представителям дефицитных специальностей. Помимо вышеуказанных, к ним относятся машинисты, геодезисты, инженеры и прорабы.

В топ-25 профессий с самыми высокими зарплатами также вошли системный аналитик (183,5 тыс. рублей), агент по недвижимости (153,3 тыс. рублей), директор по маркетингу и PR (150,7 тыс. рублей) и брокер (149,1 тыс. рублей), пишут "Известия".