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Названы самые опасные детали детских игрушек

18 апреля 2021 10:15
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Названы самые опасные детали детских игрушек

Все игрушки, которые содержат мелкие детали и магнитные шарики, небезопасны для игры ребенка. Об этом сообщил «РИА Новости» главный внештатный специалист-педиатр, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

«Гелевые шарики, которые, когда попадают в организм, разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника, часто у таких детей развиваются критические состояния с угрозой жизни, при которых нужна срочная операция», — приводит 18 апреля слова специалиста агентство.

Османов отметил: ситуация осложняется тем, что при ультразвуковом и рентгеновском исследованиях гелевые шарики не видны.

Также, по словам врача, большую угрозу жизни создают магнитные шарики. Попав в кишечник, они могут привести к его перфорации с развитием воспаления, перитонитом.

Как заявил педиатр, со случаями, когда ребенок проглотил какой-то предмет, в больницу обращаются достаточно часто, практически каждый день. Одно время даже сформировался музей инородных тел, которые попадали в организм детей. Среди предметов — винтики, монеты, колпачки от ручек, ювелирные изделия, карандаши и даже строительная пена.

Османов также рассказал, что бывают случаи, когда в организм попадают бытовые вещи, например, связка ключей от почтового ящика. Он предупредил, что подобные предметы опасны тем, что они механически поражают пищевод и желудочно-кишечный тракт, а если попадут в бронхи, то могут вызвать остановку дыхания.

29 марта сообщалось, что в башкирском городе Стерлитамаке ребенок проглотил сразу 44 детали магнитного конструктора. Чтобы его спасти, был проведена полостная операция по их удалению из кишечника, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com

 

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