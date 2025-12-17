Я нашел ошибку
Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником.
В «РКС-Самара» исполнили новогоднее желание юного самарца
Проект помогает молодым людям реализовывать свои инициативы, развивать лидерские качества и получать поддержку как для студенческих проектов, так и для личного профессионального и образовательного роста.
Студенты региона в числе победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта
Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря
Боец студотрядов Самарской области в числе победителей Российской национальной премии «Студент года»
Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин принял участие в акции «Елка желаний»
Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов
Названы продукты, которые россияне запасают на черный день

80
Названы продукты, которые россияне запасают на черный день

Макароны, соль, мыло, сахар, мука, спички... Вечный стратегический набор на черный день из ХХ века. Запасы такого рода должны быть в доме всегда, говорили наши бабушки. Когда на каждом углу в Москве появился супермаркет, многие москвичи было расстались с этим рефлексом. Но исследования маркетологов показывают: привычка запасать возвращается. Что принято класть в шкаф на всякий случай в 2025 году и как запасать грамотно, чтобы ценные продукты потом не списывать в утиль — выяснял «МК».

Продуктовые запасы на черный день создают 77% россиян — так показало исследование федеральной розничной сети на основе фирменной программы лояльности, сообщает РБК. При этом 59% респондентов сказали, что смогут продержаться на запасах 1–2 недели, 27% держат дома месячную норму продуктов (конечно, не полный рацион). А 5% самых стратегически мыслящих готовы протянуть на запасах полгода.

Говорить, что это все на случай буквально ядерной войны — говорят, конечно, меньшинство (13% запасливых респондентов). Куда больше тех, кто беспокоится на случай невозможности сходить в магазин (40%) и считает такой способ закупки удобнее (29%). Наконец, 18% создающих запасы «дерутся просто потому что дерутся» — то есть покупают в силу семейной традиции.

Эти традиции — действительно сильная штука. «В доме должно быть не менее двух непочатых пачек соли!» — командует мама, и вот вполне взрослая дочь создает запас соли. Потому что и спорить неохота, и в самом деле — а мало ли что вдруг случится? Да и всегда пригодится, например, квасить капусту или солить огурцы — потом, когда-нибудь.

Набор городского выживальщика

Чаще всего, знаем мы теперь из исследования ретейлера, запасать сейчас принято «бакалею» — продукты с длительным сроком хранения, не требующие холодильника. 79% респондентов закупают впрок крупы, 71% — чай и кофе, 68% — макароны, сахар и соль, 61% — консервы, от зеленого горошка до тушенки.

Набор выходит весьма практичным: крупы относительно недороги и всегда пригодятся для гарниров и каш. Макароны, сахар и соль употребляют практически все, «ликвидны» и консервы. А чай с кофе (добавим сюда и какао, если кто его употребляет как напиток) — не только запас на черный день, но еще и инвестиция: дорожают эти «колониальные товары» исправно.

Из более скоропортящихся продуктов запасливые граждане предпочитают закупать впрок шоколад или конфеты. Правда, здесь статистика торговли может давать искажение: все мы знаем, что кондитерские изделия по-прежнему считаются хорошим подарком, особенно среди людей старшего возраста. А значит, их могут не только запасать для собственного употребления (или приема гостей), но и как подарочный фонд.

Из непродовольственных товаров запасают чаще мыло и зубную пасту (46% респондентов) и бытовую химию (40%). Добавим сюда еще и такие средства гигиены, как салфетки и туалетную бумагу. Ведь с этими товарами нет-нет да случаются перебои (в среднем — раз в пять лет такой новостной повод нас «радует»). А перебои только укрепляют рефлекс запасливости.

Помимо возможного дефицита мощнейшим рычагом, стимулирующим запасливость, стали акции торговых сетей — именно в их рамках запасы закупают 54% респондентов, против 6% планомерно закупающих продукты заранее. А тех, кто пользуется программами лояльности и кешбэк-сервисами, и вовсе 70%, пишет МК.

В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
17 декабря 2025  14:07
80
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
162
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
166
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
198
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
515
