Названы продукты, которые россияне запасают на черный день

Макароны, соль, мыло, сахар, мука, спички... Вечный стратегический набор на черный день из ХХ века. Запасы такого рода должны быть в доме всегда, говорили наши бабушки. Когда на каждом углу в Москве появился супермаркет, многие москвичи было расстались с этим рефлексом. Но исследования маркетологов показывают: привычка запасать возвращается. Что принято класть в шкаф на всякий случай в 2025 году и как запасать грамотно, чтобы ценные продукты потом не списывать в утиль — выяснял «МК».

Продуктовые запасы на черный день создают 77% россиян — так показало исследование федеральной розничной сети на основе фирменной программы лояльности, сообщает РБК. При этом 59% респондентов сказали, что смогут продержаться на запасах 1–2 недели, 27% держат дома месячную норму продуктов (конечно, не полный рацион). А 5% самых стратегически мыслящих готовы протянуть на запасах полгода.

Говорить, что это все на случай буквально ядерной войны — говорят, конечно, меньшинство (13% запасливых респондентов). Куда больше тех, кто беспокоится на случай невозможности сходить в магазин (40%) и считает такой способ закупки удобнее (29%). Наконец, 18% создающих запасы «дерутся просто потому что дерутся» — то есть покупают в силу семейной традиции.

Эти традиции — действительно сильная штука. «В доме должно быть не менее двух непочатых пачек соли!» — командует мама, и вот вполне взрослая дочь создает запас соли. Потому что и спорить неохота, и в самом деле — а мало ли что вдруг случится? Да и всегда пригодится, например, квасить капусту или солить огурцы — потом, когда-нибудь.

Набор городского выживальщика

Чаще всего, знаем мы теперь из исследования ретейлера, запасать сейчас принято «бакалею» — продукты с длительным сроком хранения, не требующие холодильника. 79% респондентов закупают впрок крупы, 71% — чай и кофе, 68% — макароны, сахар и соль, 61% — консервы, от зеленого горошка до тушенки.

Набор выходит весьма практичным: крупы относительно недороги и всегда пригодятся для гарниров и каш. Макароны, сахар и соль употребляют практически все, «ликвидны» и консервы. А чай с кофе (добавим сюда и какао, если кто его употребляет как напиток) — не только запас на черный день, но еще и инвестиция: дорожают эти «колониальные товары» исправно.

Из более скоропортящихся продуктов запасливые граждане предпочитают закупать впрок шоколад или конфеты. Правда, здесь статистика торговли может давать искажение: все мы знаем, что кондитерские изделия по-прежнему считаются хорошим подарком, особенно среди людей старшего возраста. А значит, их могут не только запасать для собственного употребления (или приема гостей), но и как подарочный фонд.

Из непродовольственных товаров запасают чаще мыло и зубную пасту (46% респондентов) и бытовую химию (40%). Добавим сюда еще и такие средства гигиены, как салфетки и туалетную бумагу. Ведь с этими товарами нет-нет да случаются перебои (в среднем — раз в пять лет такой новостной повод нас «радует»). А перебои только укрепляют рефлекс запасливости.

Помимо возможного дефицита мощнейшим рычагом, стимулирующим запасливость, стали акции торговых сетей — именно в их рамках запасы закупают 54% респондентов, против 6% планомерно закупающих продукты заранее. А тех, кто пользуется программами лояльности и кешбэк-сервисами, и вовсе 70%, пишет МК.