Названы лучшие российские регионы для жизни по итогам 2020 года

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Исследование провел Фонд развития гражданского общества, пишут Известия. В него вошли 20 из 85 регионов страны, поскольку они являются лидерами социально-экономического развития с самыми высокими показателями.

На первом месте по социально-экономическому росту оказался Уральский регион. В тройку лидеров также вошли Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа.

Как отмечают эксперты, в этих регионах высокий уровень зарплат, объемов производства и достойный прожиточный минимум.

Кроме того, по социально-экономической устойчивости в тройке лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. Москва в этой категории заняла шестое место, а Санкт-Петербург – десятое.

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