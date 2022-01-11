Названо условие для ввода продуктовых карточек в России

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Рост цен на продукты питания может привести к появлению в России продовольственных талонов для малообеспеченных категорий граждан. Ничего страшного в этом нет, такая система уже используется во многих развитых государствах, заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

По его словам, рост цен на пищевые продукты приведет в перспективе к одной из двух вещей. Либо правительство начнет субсидировать производство самых важных продуктов, либо в стране введут карточки на продовольствие, сообщает РИА Новости.

Экономист выразил уверенность, что в подобной практике ничего плохого нет. Она в том или ином виде существует в ряде стран Западной Европы и в США.

В России же отношение к продуктовым карточкам крайне негативное, поскольку они считаются символом лишений еще с советских времен. В частности, карточная система существовала в годы Великой Отечественной войны, а также талоны на отдельные виды товаров вводились перед самым распадом Советского Союза.

При этом в государстве уже неоднократно обсуждали возможность ввода таких карточек, пишет ren.tv.