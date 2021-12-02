Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны

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Алексей Навальный полностью выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

Напомним, уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.

Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы. Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет. Сейчас он отбывает наказание в колонии, сообщает Радио Маяк.