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Началось голосование по выбору памятника, который установят на Лубянке

25 февраля 2021 12:08
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Началось голосование по выбору памятника, который установят на Лубянке

Большинство опрошенных москвичей (67%) выступают за открытие на Лубянской площади в центре Москвы памятника Александру Невскому, за памятник Феликсу Дзержинскому - 33%, свидетельствуют первые данные после начала голосования на портале "Активный гражданин".

Ранее зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля, оно продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

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