Начал действовать упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ

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Россияне с сегодняшнего дня смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощенном порядке. Для этого необходимо будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Проверка пройдет в течение одного месяца вместо трех, а денежные средства вернутся в срок до 15 дней вместо 30, как это было ранее.



Действующий сейчас механизм получения налоговых вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ.

Также в ведомстве отметили, что в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года, передает Радио Маяк.