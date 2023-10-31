На Урале при сплаве по реке Вижай пропала группа туристов из пяти человек.

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Свердловская полиция вместе со спасателями уже начали поиски, сообщил руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Туристы отправились на сплав 26 октября. Преодолев около 50 километров, мужчины должны были выйти 30 октября в поселке Вижай. Однако этого не произошло.

"К назначенному времени они не явились. Свердловская полиция совместно со спасателями проводят комплекс поисковых мероприятий", – уточнил Горелых в беседе с РИА Новости.

По его словам, отрабатываются различные версии ЧП. Возможная задержка могла быть из-за обмеления реки Вижай и резкого похолодания. Кроме того, трудности могли возникнуть из-за преодоления отдельных участков реки пешком, пишет РЕН ТВ.